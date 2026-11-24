Sivasspor'da Bodrum FK maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşma, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
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