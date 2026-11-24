Rey Manaj’ın Sivas’tan ayrılması Sivasspor’da yaşanan mali kriz ve takımın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, kulüp yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Rey Manaj’a yapılması gereken ödemenin dün itibarıyla gerçekleştirilmediği, futbolcunun ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu belirtildi.

Sivasspor’da Arnavut golcü Rey Manaj ile ilgili yaşanan kriz büyüyor. Tecrübeli futbolcunun dün yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesi üzerine bugün Sivas’tan ayrıldığı öğrenildi.

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