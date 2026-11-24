Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.
Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen Sivas-Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Sivas-Erzincan kara yolundaki Kızıldağ Geçidi ile Koyulhisar ilçesinin Ortakent mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Karla mücadele ekipleri, yağış olan bölgelerde karla mücadele çalışması başlattı.
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