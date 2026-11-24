Sivas-Erzincan kara yolundaki Kızıldağ Geçidi ile Koyulhisar ilçesinin Ortakent mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen Sivas-Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

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