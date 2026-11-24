Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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