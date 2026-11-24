Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. SivasSuşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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