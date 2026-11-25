Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut’un Sivas’ta ki anne ve babası acı haberi duyunca fenalaştı, aile hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut’un acı haberi Sivas’ın Kangal ilçesi Alaçahan Köyü’nde ikamet eden babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut acı haberi komşularından öğrendi. Anne ve baba Eskişehir’e hareket etmek için köyden ayrılıp Sivas’ta ikamet eden kızları Zeliha Çetin’in yanına gitti. Anne ve abla acı habere dayanamayıp fenalaşınca ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve ablanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci hastaneye giderek aileye başsağlığı dileklerini iletti.