Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den okullara ziyaret
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçedeki okulları ziyaret etti.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçedeki okulları ziyaret etti.
Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden İlbey, öğretmenlerle sohbet ederek çiçek takdim etti.
İlbey, çocukları ve gençleri büyük bir özveriyle yetiştiren, bilgi ve sevgileriyle hayatlarına dokunan öğretmenlere teşekkür ederek, "Büyük emek ve fedakarlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.
İlbey'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar da eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.