Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden İlbey, öğretmenlerle sohbet ederek çiçek takdim etti.

İlbey, çocukları ve gençleri büyük bir özveriyle yetiştiren, bilgi ve sevgileriyle hayatlarına dokunan öğretmenlere teşekkür ederek, "Büyük emek ve fedakarlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

İlbey'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar da eşlik etti.