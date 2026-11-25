AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur" dedi.

Ayşegül Hatip, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde AK Parti Sivas İl Başkanlığı binasında kadın kolları üyeleri ve AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Hatip, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur. Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ve şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardır. Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından biri hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını; bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi kadına yönelen haksızlık ve şiddet, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir ki 'Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim'" dedi.

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Kadına yönelik şiddete karşı önemli adımlar atıldığını vurgulayan Hatip, "Bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz. Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı da 20262030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritamızı ortaya koymaktadır. Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir. AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilimizde teşkilatlarımızla kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimleri tarafından ortak bir iradeyle sahiplenilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır"

Hatip, "Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmak hepimizin sorumluluğudur. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyor; bu kapsamda AK Parti hükümetlerimizin kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.