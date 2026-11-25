Sivas'ta kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "Kış Mevsimi Trafik Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 886 personel ve 488 aracın hazır kıta karla mücadele edeceğini ifade etti.

Sivas'ta 20262027 Sezonu Kış Mevsimi Trafik Koordinasyon Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal ve ilgili kurum temsilcileri katılırken, kaymakamlar ile ilçe ve belde belediye başkanları ise video konferans sistemi (VKS) üzerinden katılım sağladı. Toplantıda; Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay tarafından görev ve sorumluluk alanları kapsamında kış mevsimine yönelik hazırlıklar, karla mücadele çalışmaları ve alınacak tedbirlere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

REKLAM

Karla mücadele çalışmaları, yol güvenliği, trafik akışının sağlanması, acil durum planlaması ve kurumlar arası koordinasyon konularının ele alındığı toplantıda, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

886 personel, 488 araç hazır kıta

Sivas Belediyesi 93 araç ve 240 personel, Sivas İl Özel İdaresi 103 araç 134 personel ve Karayolları Bölge Müdürlüğü toplamda 276 araç ve 383 personel ile kar ve buzla mücadele işleri için planlandı. Tedbirlere ek olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı İstasyon Amirlikleri mıntıkasında gündüz 11, gece 9 ekip, İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak ise 24 saat esasına göre hazır kıta olarak Trafik Timleri görevlendirilecek. AFAD Afet Yönetim Merkezi ise 24/72 esasına göre nöbet sisteminde çalışacak şekilde planlanarak 129 personel ve 16 araç görevlendirildi.

REKLAM

Yılmaz Şimşek: "Önceliğimiz can ve mal güvenliği ile güvenli ulaşım"

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava şartları, özellikle ulaşımda ve günlük yaşamda çeşitli aksaklıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesini sağlamak ve kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermemektir. Bu doğrultuda tüm kurumlarımızın gerekli hazırlıkları önceden tamamlaması ve tam bir iş birliği içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Kar küreme ve tuzlama araçlarımız her an göreve hazır durumda bulundurulmalıdır. Şehirlerarası ana güzergâhlarımız, ilçe ve köy yollarımız başta olmak üzere ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için gerekli planlamaları yapalım. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollara süratle müdahale edelim, ekiplerimizi 7 gün 24 saat esasına göre hazır bulunduralım" diye konuştu.

REKLAM

Ulaşım noktalarında ilave tedbirler alınacak

Vali Şimşek, Yıldız Dağı Kayak Merkezi güzergâhı başta olmak üzere trafik hareketliliğinin arttığı bölgelerde ilave tedbirler alınmasını isteyerek, "Havalimanı, hızlı tren garı, otogar ve diğer ulaşım noktalarında kar temizliği ve buzlanmaya karşı çalışmalarımızı aksatmayalım. Taşımalı eğitim yapılan güzergâhlarda öğrenci servislerine yönelik denetimlerimizi artıralım. Olumsuz hava şartlarında öğrencilerimizin güvenliğini ön planda tutalım. Başta yaşlılar, engelliler, hastalar ve ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Vali Şimşek, "Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli önlemleri alalım. Soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızı bilgilendirelim. Meteorolojik uyarıları yakından takip ederek hava ve yol durumuna ilişkin bilgileri zamanında kamuoyuyla paylaşalım" diye konuştu.

REKLAM

Elektrik, doğal gaz ve haberleşme altyapılarının kış şartlarına karşı hazırlıklarının gözden geçirilmesini isteyen Vali Şimşek, "Yoğun kar, tipi ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek kesintilere karşı arıza müdahale ekiplerimizi hazır bulunduralım. Özellikle hastanelerimiz ve kritik kamu tesislerimizin jeneratör ve yedek enerji sistemlerini kontrol edelim." dedi.

"Barınma imkanı bulunmayan vatandaşlar tespit edilecek"

Sokakta kalan ve barınma imkânı bulunmayan vatandaşların tespit edilmesi gerektiğini belirten Vali Şimşek, "Özellikle aşırı soğuklarda bu vatandaşlarımızın uygun barınma alanlarına yerleştirilmesini, iaşe ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayalım. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizi yakından takip etsin. Kömür, odun, gıda ve kışlık giysi yardımlarının zamanında ulaştırılmasına özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kırsal bölgelerde yaşayan yaşlı, engelli, yalnız ve bakıma muhtaç vatandaşların özellikle takip edilmesini isteyen Vali Şimşek, ulaşımın kesildiği köylerde bu vatandaşların gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önceden planlama yapılması gerektiğini kaydetti.