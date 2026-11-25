Sivas’ın hafızasında önemli izler bırakan, farklı alanlarda kente değer katan isimler yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan anlamlı bir görselde bir araya getirildi.

Sivas Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan videoda şehrin unutulmaz simalarından sinema sanatçısı merhum "Bitirim Zeki" minibüste direksiyon başında gösterildi.

Videoda kentin yetiştirdiği ve Türkiye’nin kültür, sanat, siyaset ve sanayi hayatında iz bırakan isimler yolcu koltuklarında yer aldı.

Görselde, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, halk ozanı Aşık Veysel, Aşık Ruhsati, Zaralı Halil, derlemeci ve besteci Muzaffer Sarısözen ile Cumhuriyet döneminin öncü iş insanı, demiryolu müteahhidi ve siyasetçi Nuri Demirağ yer aldı.

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Sivas’ın geçmişine, kültürel değerlerine ve toplumsal hafızasına gönderme yapan çalışma, kentte yetişen ve iz bırakan isimleri nostaljik bir yolculuk temasıyla buluşturdu.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece Sivas’ta yol da başka, yolcu da başka. ​Direksiyonda şehrin unutulmaz siması merhum Bitirim Zeki, koltuklarda ise sözüyle, türküsüyle, duruşuyla ve emeğiyle bu topraklara derin izler bırakmış koca yürekler: Muhsin Yazıcıoğlu, Aşık Veysel, Aşık Ruhsati, Zaralı Halil, Muzaffer Sarısözen ve Nuri Demirağ... Hatıraları daim, mekanları cennet olsun. Rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz."