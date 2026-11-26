Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede yürüttükleri sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

İlbey, Yenikarahisar Mahallesi bağlantı yolunda ve mahalle içerisindeki asfalt çalışmalarını inceledi.

İlbey, açıklamasında, kar yağmadan asfalt çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve rahat ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla yolun ulaşım kalitesini artırdık." dedi.

Çalışmalara katkılarından dolayı AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek’e teşekkür eden İlbey, Ulaş'ı daha modern ve gelişmiş bir ilçe yapmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

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İncelemelerde İlbey'e, İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.