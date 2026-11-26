Sivas'ta satışa sunulan Flower Horn cinsi tropikal akvaryum balıkları, sahibine alışması ve elle temas kurulabilmesiyle dikkat çekiyor.

Tayland başta olmak üzere farklı ülkelerden Sivas'a getirilen tropikal akvaryum balıkları, renklerinin yanı sıra farklı davranış özellikleriyle dikkat çekiyor. Satışa sunulan yaklaşık 100 çeşit balık arasında yer alan Flower Horn cinsi ise, zaman içerisinde sahibine alışması ve akvaryum içerisinde elle temas kurulabilmesi özellikleri nedeniyle ilgi görüyor. Sivas'ta akvaryum balıklarıyla ilgilenen Osman Yiğit, geçmişe kıyasla farklı ülkelerdeki tropikal türlere ulaşmanın kolaylaştığını belirtti. İthal edilen balıkların büyük bölümünün Tayland'dan canlı olarak Sivas'a getirildiğini ifade eden Yiğit, vatandaşların normalde yurt dışı seyahatlerinde karşılaşabilecekleri birçok türü artık kentte görebildiğini söyledi.

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"Kedi, köpek besler gibi balığı el temasıyla sevebiliyorsunuz"

Flower Horn cinsi balıkların temas kurulabilen türlerden olduğunu belirten Yiğit, "Mesela Flower Horn balığı akvaryumda tek bakılabilen, temas kurulabilen bir balık türü. Kafa yapısı büyüyebilen ve kendini sevdirebilen bir hayvan. İnsanlarla olan teması günden güne alıştıkça artıyor. Evde normal bir evcil kedi, köpek besler gibi akvaryum içinde yaşayan balığı el teması ile sevebiliyorsunuz" dedi.

Tropikal türlerin renk ve görünümleriyle de dikkat çektiğini ifade eden Yiğit, "Şu an burada ortalama 50100 çeşit balıklarımız var. En çok tür ise tropik yani küçük balık serisi, onlarla beraber yaklaşık 100 çeşit balığımız mevcut. Tropikal balıklar genelde ithal olan balıklar. Diğer ülkelerde olan balık türlerini Sivas'a getirme şansımız artık eskisinden daha fazla. Balıkların renk pigmentleri, görselleri çok farklı ve en güzel özellikleri hepsinin bir arada yaşayabiliyor olması" diye konuştu.

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Tayland'dan Sivas'a canlı geliyorlar

İthal balıkların uzun yolculukların ardından Sivas'a ulaştığını belirten Yiğit, "Akvaryumdaki balıkları gören vatandaşlar sağlıklı balık bulabiliyor. Bu balıkların çoğu Tayland'dan Sivas'a kadar canlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde geliyor. Burada insanlar bu kadar farklı tropikal balık çeşidini görünce hoşlarına gidiyor. Normalde ülke seyahatlerinde görebilecekleri canlıyı Sivas'ta görebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Balıkların ev ortamında bakımının kolay olduğunu söyleyen Yiğit, "Balık ev ortamında en rahat ve iyi bakılabilen bir hayvan. Kokusu çok az olan, kılı, tüyü olmayan, evde en güzel bakılabilecek canlı familyası balıklardır" dedi.