Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Sivaslı Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, şehit oldu. Şehit Karabulut’un naaşı, öğle saatlerinde memleketi Sivas’a ulaştırıldı. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü caminde kılınan namaza babası Kadir Karabulut, yakınlarının yanı sıra; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Kangal Kaymakamı Eyyüp Tuğ, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, silah arkadaşları ve Sivaslılar katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namazda şehidin yakınları güçlükle ayakta durdu. Şehit Pilot Halil Karabulut’un al bayrağa sarılı tabutu, Mehmetçiklerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Alacahan köyü Zeynep Hatun Mezarlığına defnedildi.

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