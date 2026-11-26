ESKİŞEHİR'de, askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi.

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Halil Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut ile eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, askeri personel ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, protokol üyeleri aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Karşılama töreninin ardından askeri kortejle cenaze aracına alınan şehidin naaşı, memleketi Kangal ilçesi Alacahan köyüne doğru yola çıkarıldı.