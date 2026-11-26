Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 20262027 sezonunun 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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