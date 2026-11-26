Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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