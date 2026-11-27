Burhan Haksever İlkokulu 1-A sınıfı öğretmeni Songül Karaca, öğrencilerinin yazdığı mektubun kendisini çok etkilediğini söyledi.

Öğrenciler, ilkokulda kendilerine emek veren öğretmenlerine yazdıkları duygu yüklü mektuplarda sevgi, özlem ve minnet duygularını dile getirdi.

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