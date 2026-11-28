Mustafa Eken’in beyaz listesinin farkla kazandığı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri sonrası, yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen STSO seçimlerini, Mustafa Eken’in beyaz listesinde yer alan guruplar, meclis üyeliklerini 56’ye 22 gibi ciddi bir farkla kazanmıştı. STSO’da bugün gerçekleştirilen ikinci seçimLe yönetim kurulu başkanı ve üyeler belirlendi. Mustafa Eken bir dönem aradan sonra ikinci kez başkan seçilirken yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Eyüp Koç, Murat Gülhan, Oktay Öner, Hakan Genç, Mehmet Dalkürek, Yücel Tan, Fahrettin Yerlikaya, Uğur Doğan, Mustafa Sönmez, Oğuz Demirkaynak.

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Eken yaptığı teşekkür konuşmasında, seçimin geride kaldığını kendisine destek veren ve vermeyen 78 meclis üyesiyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirtip., "Bu birlikle beraberliğimizle burada 78 arkadaşımızın tamamıyla ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, hiçbir kimseyi bizim dışımızda tutmadan çalışma yapacağız. Şehrin bizden beklentisi var. Biz de inşallah başarılı bir halimiz olmak üzere belediyemizle, milletvekillerimizle, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, kurumlarımızla hepsiyle birlikte hareket edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Üyemize söz verdik. Üyelerimizin ne sıkıntısı varsa, ne problemi varsa yapabileceğimiz boyutta onlara yardımcı olacağız. Kazanmamızın aday olmamızın ana sebebi zaten buydu. Ve bu seçimlerde birlik ve beraberlik mesajını verdik. Mavi listeyle beyaz listenin kol kola insanları karşıladığı ve biraz önce yine yukarıda yönetim kurulu seçimimizi birlikte beraber yaptığımız bir seçim olduğunu da hep birlikte görmüş olduk." İfadelerine yer verdi.