SERHAT ZAFER - Sivas Belediyesi, ihtiyaç duyduğu elektriği 15 megavatlık güneş enerji santralinden (GES) karşılayarak hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.

Meraküm bölgesinde 230 dönüm arazide kurulan ve yıllık enerji üretiminden yaklaşık 150 milyon liranın üzerinde gelir elde edilmesi beklenen tesiste sona yaklaşıldı.

GES, 27 binin üzerinde panel ile yaklaşık 13-14 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede elektrik üretimi yapacak. Santralin yıllık yaklaşık 26,8 gigavatsaat elektrik üretmesi bekleniyor.

Söz konusu üretimle yılda yaklaşık 11 bin 500 ton karbondioksit salımının önleneceği ve bunun doğaya yılda yaklaşık 520 bin ağaca eşdeğer çevresel katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AA muhabirine, belediye olarak hem üretimi hem de yenilenebilir kaynakları çok önemsediklerini söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde karbon seviyesini azalttıklarını belirten Uzun, "Aynı zamanda şehrimize gelecek yıllarda üretim sağlayacağımız bir tesisi de kazandırmış oluyoruz." dedi.

Uzun, 15 megavatlık güneş enerji santralinin kurulum çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah yıl sonu gibi tamamlayacağız, gelecek sene şubat veya mart gibi burasını devreye almış olacağız. Buraya sadece panellerin olduğu bölgeye 485 milyon liralık yatırım yaptık. Arazi ile 585 milyon lirayı buluyor." diye konuştu.

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- "Fatura giderlerimizi sıfırlamış olacağız"

Yatırımın önemine dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımla buradan senelik yaklaşık 150 milyon liranın üzerinde değerde enerji elde edeceğiz. Kendi enerjimizi kendimiz ürettiğimiz gibi artık bir daha fatura ödemek zorunda kalmayacağız. Fatura giderlerimizi sıfırlamış olacağız. Bu yatırımlar aynı zamanda istihdam demek. Burada şehrimizdeki gençlerimize istihdam da sağlamış olacağız. Aslında birçok alanda kazan kazan bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Son günlerde ülkemizde COP31 programı gerçekleştirildi ve Küresel İklim Zirvesi yapıldı. Burada en çok üzerinde durulan konulardan biri de belediyelerin, kamu kurumlarının ve herkesin özellikle yenilenebilir kaynaklara yönelmesi ve bu konularda yatırım yaparak yeşil enerjiyi üretmesi. İnşallah bunu gerçekleştirince biz karbon salınımını azalttığımız gibi karbon ayak izini de azaltmış olacağız."

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GES kurulumunu tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yaptıklarını vurgulayan Uzun, "Bir kuruş kredi kullanmadık, hiçbir yerden hibe almadık ve tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla, öz finansmanıyla yaptık. Bu açıdan Türkiye'de örnek olduğumuzu da özellikle vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte de bu çalışmaların devam edeceğini dile getiren Uzun, belediyeye ait şirketlerden SİDAŞ ve Özbelsan'ın kendilerine yetecek enerjisini Zara bölgesinde kurdukları GES'ten karşıladığına işaret etti.