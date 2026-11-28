Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Bodrum FK'ye 4-0 yenilen Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör Çağdaş Çavuş, üzgün olduklarını söyledi.

Çavuş, 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maça çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmanın "yorumlanacak bir durumu" olmadığını dile getiren Çavuş, "Geldiğim zamanla bu zaman arasında çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. On yıl önce de bu takımda çalıştım. On yıl önceki durumla bu zaman arasında çok büyük bir fark var. Geldiğimde bu hayal ettiğim bir durum değildi. Buraya geldiğim zaman düşündüğüm iş bu takıma neler verebileceğimiz ve takımla olacak kısımda neler yapabileceğiz. Bunun güzel hayalleri içerisindeydim ama şu anda çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim." dedi.

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Çavuş, futbolu konuşmanın şu anda doğru olmadığını anlatarak "Şu anda futbolu yorumlayacak, sahanın içerisini yorumlayacak bir teknik adam olarak konuşmak istemiyorum. Çünkü burada çok farklı problemler var. Sivasspor doğru bir şeyin içerisine girmez ise çok daha farklı bir noktaya sürüklenebilecek. Bir an önce buna çözüm bulmak gerekiyor. Bu çözümü bulacak merciler de çok net belli buradaki en masum taraf teknik direktör ve ekibidir. Bu işe en kısa zamanda çözüm bulunması gerekiyor. Evet bu kulüp şu anda maddi olarak çok kötü durumda. Oyuncuların çok fazla alacağı var. İçeride onun kırılganlığı çok fazla bundan sonraki yol haritasının çok doğru belirlenmesi lazım. Benim geldiğim andan itibaren bu zamana kadar bu dördüncü maçım ve dördüncü mağlubiyetim. Evet şimdiye kadar bunu hiç yaşamadım. Gerçekten bırakılması gereken bir yer olursa ilk maçta, ikinci maçta da, üçüncü maçta aynı şeyi yapabilirdim. Ama ben bunları kaçış olarak görmedim." değerlendirmelerinde bulundu.

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- Bodrum cephesi

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Son yedi haftada büyük bir çıkışımız vardı. Üst üste yenilgiler ile sezona çok kötü başlasak da, devamında toparladık. Genç bir kadromuz var. İleride düzeleceğini bütün taraftarımıza ve camiamıza hep söylüyorduk. Bunu da son 7-8 haftadır gösteriyoruz. Güzel maç oldu. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Onlara hazırlanacağız."