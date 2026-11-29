Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, öne çıkan 10 araştırma alanının 7'sinde Türkiye genelinde ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2026 sonuçlarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kimya, fizik, mühendislik, enerji ve gıda alanlarında farklı dereceler elde etti. Üniversitenin yetkinlik haritasında öne çıkan 10 araştırma alanının tamamında kalite ve hacim puanlarının Türkiye ortanca değerlerinin üzerinde olduğu belirtildi.

Analiz kapsamında Türkiye genelindeki 200 üniversite, 20 ana alan ve 134 alt alanda değerlendirildi. Çalışmada 20212024 dönemine ait bilimsel yayın ve atıf verileri ile 20212025 dönemine ait proje verileri esas alındı. Toplam puanın yüzde 60'ını kalite, yüzde 40'ını ise hacim göstergeleri oluşturdu.

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Analitik kimyada Türkiye üçüncüsü

Analitik Kimya ve Spektroskopi alanında değerlendirilen 153 üniversite arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, hacim puanında Türkiye ikincisi, kalite puanında ise altıncı sırada yer aldı. Kalite ve hacim puanlarının toplamında üniversite Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Organik Kimya alanında ise 153 üniversite arasında hem kalite hem de toplam puan sıralamasında Türkiye üçüncüsü oldu.

İnorganik Kimya alanında değerlendirilen 146 üniversite içerisinde toplam puanda beşinci, kalite puanında sekizinci sırada yer alan üniversitenin hacim puanı, alanın Türkiye ortanca değerinin yaklaşık üç katına ulaştı.

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Fizikokimya ve Teorik Kimya alanında 153 üniversite arasında toplam puan ve hacim puanında dokuzuncu, kalite puanında ise on ikinci sırada yer aldı.

Yüzeyler ve Arayüzler Kimyası'nda kalite puanında birinci

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yüzeyler ve Arayüzler Kimyası alanında değerlendirilen 110 üniversite arasında kalite puanında Türkiye birincisi oldu. Üniversite, aynı alanda toplam puanda dördüncü, hacim puanında ise on ikinci sırada yer aldı.

Atomik, Moleküler Fizik ve Optik alanında 164 üniversite arasında kalite puanında yedinci ve toplam puanda sekizinci olan üniversitenin hacim puanı da Türkiye ortanca değerinin iki katının üzerine çıktı.

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Rüzgâr enerjisinde ilk 10'da

Rüzgâr Enerjisi alanında değerlendirilen 82 üniversite arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kalite puanında dokuzuncu, toplam puanda ise onuncu sırada yer aldı. Üniversitenin 18,05 olan hacim puanı, alanın 7,01 olan Türkiye ortancasının yaklaşık 2,6 katına ulaştı.

İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları alanında ise 59 üniversite arasında hacim puanında dokuzuncu, toplam puanda on birinci sırada yer aldı.

Gıda ve yaşam bilimlerinde de ortalamanın üzerinde

Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji alanında üniversitenin kalite puanı 27,78, hacim puanı ise 15,55 olarak hesaplandı. Her iki değer de Türkiye ortanca değerinin üzerinde gerçekleşirken, üniversite 162 kurum arasında toplam puanda 26'ncı sıraya yerleşti.

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Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri alanında ise 144 üniversite arasında kalite puanında dokuzuncu, toplam puanda 13'üncü sırada yer aldı. Üniversitenin 17,98 olan hacim puanı, alanın 8,18 olan Türkiye ortancasının iki katından fazla gerçekleşti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, elde edilen sonuçların akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin bilimsel yayın, proje ve araştırma çalışmalarının ortak sonucu olduğu belirtildi.