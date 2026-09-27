BİR NEFES BİN ZEHİR - Kalp krizi geçirince son paketini poliklinikte kırarak sigarayı bıraktı

SERHAT ZAFER - Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan ve 8 yaşından itibaren sigara içen 25 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizinin ardından son sigaralarını poliklinikte kırarak bağımlılıktan kurtuldu.

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