Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri "Bozkırın Aslanı" Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarışacak

        "Bozkırın Aslanı" Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarışacak

        HALİFE YALÇINKAYA - Kangal köpekleri, ana vatanı Sivas'ta "Irk Standartları ve Güzellik Yarışması"nda görücüye çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:53 Güncelleme:
        "Bozkırın Aslanı" Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarışacak

        HALİFE YALÇINKAYA - Kangal köpekleri, ana vatanı Sivas'ta "Irk Standartları ve Güzellik Yarışması"nda görücüye çıkacak.

        Sivas Belediyesi, "Bozkırın Aslanı" olarak da bilinen, gücü, sadakati ve iri cüssesiyle küçükbaş sürülerinin vazgeçilmez yardımcıları Kangal köpeklerini yurt içinde ve dışında tanıtmak amacıyla güzellik yarışması düzenleyecek.

        Başvuruları 27 Temmuz'da başlayan yarışmaya, bugüne kadar 200'ü aşkın Kangal köpeği sahibi müracaatta bulundu.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AA muhabirine, bu yıl ilk kez "Gurbetçi Buluşmaları" adı altında etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

        Etkinliklerde şehrin değerlerini ön plana çıkarmak istediklerini belirten Uzun, "Müzik ve gastronomi etkinlikleri olacak. Bunların yanı sıra şehrimizin en önemli değerlerinden Kangal köpeğinin tanıtılması için çalışma başlattık." dedi.

        Uzun, çalışma kapsamında "Irk Standartları ve Güzellik Yarışması" düzenleyeceklerini dile getirerek, "8 Ağustos Cumartesi günü şehrimizin en önemli değerlerinden birisi Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yarışmayı düzenleyeceğiz. Bu yarışmayla Kangal köpeğimizi tekrar Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşımak istiyoruz." diye konuştu.

        Belediye olarak Kangal köpeğine sahip çıktıklarını vurgulayan Uzun, bu değeri yaşattıklarını ve tüm Türkiye'ye bunu göstermek istediklerini kaydetti.

        - 7 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek

        Yarışmaya başvuruların 7 Ağustos'a kadar süreceğini bildiren Uzun, şöyle devam etti:

        "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Kangal köpekleri, aslan kadar kuvvetlidir.' diye geçiyor. Sivas'ın bozkır ortamını düşündüğümüz zaman hayvancılıkla uğraşan insanların en büyük yardımcıları Kangal köpekleridir. Fiziki özelliklerinin yanı sıra karakteristik olarak da çok önemli özellikler taşıyor. Aksaray Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesinden akademisyenlerimiz ile yine Sivas'ta bu işte uzman arkadaşlarımızdan jüri oluşturduk. Şu ana kadar çok sayıda başvuru aldık, 8 Ağustos'ta inşallah güzel bir etkinlik yapacağız. Sivaslı hemşerilerimizin en son 2019'da yapılmış olan Kangal güzellik yarışmasını çok özlediklerini gördük. Kangal köpeğine sahip çıkmamız, böyle bir etkinliğe yer vermemiz halkımız tarafından büyük teveccühle karşılandı."

        - 5 kategoride yarışacaklar

        Uzun, Sivaslıların Kangal köpeğini çok sevdiğini dile getirerek, "İnsanlarımız Kangal çoban köpeğine karşı müthiş sevgi ve muhabbet besliyor. Bu yüzden de yarışmayı dört gözle bekliyorlar. 5 dalda yarışacaklar. Erkek, dişi, yavru, veteran ve 5 yaş üzeri jüri özel ödülü kategorisi olacak." dedi.

        Yarışmada yerli çoban köpeklerinin de yarışacağını belirten Uzun, onların da 5 ayrı kategoride jürinin beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!

        Benzer Haberler

        ALDER Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
        ALDER Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
        Askerlik hayalini temsili eğlence ile gerçeğe dönüştürdüler Zihinsel engell...
        Askerlik hayalini temsili eğlence ile gerçeğe dönüştürdüler Zihinsel engell...
        Adana'da anne ve çocuğu üzen lahmacuncuya nispet çocuklara ücretsiz lahmacu...
        Adana'da anne ve çocuğu üzen lahmacuncuya nispet çocuklara ücretsiz lahmacu...
        Bakır demlikle başlayan merak 2 bin parçalık antika koleksiyonuna dönüştü
        Bakır demlikle başlayan merak 2 bin parçalık antika koleksiyonuna dönüştü
        Uyuzlar şifa bulmak, gençler ise serinlemek için giriyor Kuruyan 'Uyuz Gölü...
        Uyuzlar şifa bulmak, gençler ise serinlemek için giriyor Kuruyan 'Uyuz Gölü...
        Sivas'ta asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" dü...
        Sivas'ta asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" dü...