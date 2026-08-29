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        CHP Sivas İl Başkanı Balk basın mensuplarıyla bir araya geldi

        CHP Sivas İl Başkanı Semih Balk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:40 Güncelleme:
        CHP Sivas İl Başkanı Balk basın mensuplarıyla bir araya geldi

        CHP Sivas İl Başkanı Semih Balk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kentteki bir kafeteryada basın toplantısı düzenleyen Balk, ülkenin ve milletin çıkarlarının söz konusu olduğu her meselede ayrışmanın değil birlikteliğin, kavganın değil sağduyunun, kişisel hesapların değil Türkiye'nin ortak geleceğinin yanında olacaklarını söyledi.

        CHP Sivas il örgütü olarak aynı sorumluluk ve kararlılıkla çalıştıklarını belirten Balk, "Göreve geldiğimiz 22 Temmuz'dan itibaren tecrübeli kadrolarımızla örgütlenme çalışmalarımızı hızla tamamlayarak Sivas'ımızın sorunlarını tespit etmeye, bu sorunların çözümüne yönelik projelerimizi ve önerilerimizi hazırlamaya başladık. Siyasetimizi halk için, halkla birlikte yapacağız. Bina siyaseti değil, sokak siyaseti yapacağız." dedi.

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        Balk, esnafın yanında olacaklarını, emeklinin, işçinin, çiftçinin ve üreticinin sesini dinleyeceklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü olması için mücadele edeceğiz. Sivas'ın ve ülkemizin yararına olan her doğru işin yanında, yanlış gördüğümüz her uygulamanın da karşısında olacağız. Bunu yaparken siyasi parti, kişi veya kurum ayrımı gözetmeyeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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