Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 9 ayda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı

HALİFE YALÇINKAYA - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

"Görmeden ölmeyin" sloganıyla tanıtılan ve 9 yıl süren tarihindeki en kapsamlı restorasyonun ardından 6 Mayıs 2024'te ibadete ve ziyarete açılan 798 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eser, bu yıl 28 Eylül itibarıyla 400 bin civarında ziyaretçiyi ağırladı.

Divriği Ulu Camii İmam Hatibi ve gönüllü mihmandarlığını yapan Nail Ayan, AA muhabirine, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görev yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

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Kendini bu esere gönüllü hizmet etmeye ve mihmandarlık yapmaya adadığını belirten Ayan, "Gelen ziyaretçilerin de boş gitmelerine gönlüm razı olmadığı için yıllardır bu hizmeti vermeye devam etmekteyim. Bu eseri anlatmak bana huzur ve mutluluk veriyor. İnsanların bu eseri dinledikten sonra gözlerindeki o mutluluğu, buradan ayrılırken ki mutluluğunu görmek benim için çok onur verici." diye konuştu.

- "Ziyaretçilerimiz hayranlıklarını gizleyemiyor"

Ayan, eserin restorasyonunun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını anlattı.

Restorasyonun ardından ziyaretçi sayısının artarak devam ettiğini vurgulayan Ayan, şöyle konuştu:

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"Allah yapanlardan, yaptıranlardan, emeği geçenlerden razı olsun. 2024 yılında ibadete ve ziyarete açıldı. Ziyarete açıldıktan sonra sezon sonuna kadar 70 bin kişi ziyaret etti. Tabii bu restorasyondan önce bir sezonda, sezon dediğimiz olay mayısla ekim ayı arasında ziyaretçi sayısı ortalama 35 bin kişiydi. 2025 yılında bu sayı 220 bin kişiye ulaştı. Bu sene ise 400 bin kişiyi buldu. Yıl sonuna kadar bu rakamın 500 bin kişiyi bulacağını umut ediyoruz."

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için bir sloganları olduğunu dile getiren Ayan, "Buraya gelmek isteyenlere, 'Görmeden ölmeyin, görmeden ölmeyelim, gördükten sonra da Rabbim hayırlı ömürler versin' diyoruz. Ziyaretçilerimiz bu eseri gelip gördükten sonra hayranlıklarını gizleyemiyor, 'Türkiye'mizde, dünyamızda, Sivas'ımızda, Divriği'mizde böyle bir eserin olduğunu bilmiyorduk. Öğrendikten sonra burayı ziyaret etmeye niyet ettik ve geldiğimize değdi. Böyle bir eser için ecdadımızla ne kadar gurur duysak az' diyorlar. Bunları sıkça duymaktayız." ifadelerini kullandı.

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- "Bu öyle bir eser ki başlı başına bir ansiklopedidir"

Ayan, eserin ziyaretçi akınına uğradığını, bu sayının gelecek yıl ve sonrasında katbekat artacağına inandığını söyledi.

Burayı insanların görmesinin başta kendisini mutlu ettiğini belirten Ayan, "Çünkü bu eser hak ettiği değeri gördü. Bizden sonraki nesillere hak ettiği şekilde de bırakılacaktır. Bu öyle bir eser ki başlı başına bir ansiklopedidir." dedi.

Evinden fazla camide vakit geçirdiğini anlatan Ayan, "Bu bir aşk mevzusu, bu sevgi bu esere verdiğim gönül bağlılığı ile alakalı. Çocukluğumdan beri bu bağı hiç koparmadığımdan burada vakit geçirmekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Ankara'dan gelen Nilüfer Söğütlü de Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı çok merak ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarih derslerinde de görmüştüm. 'Bu yapının gezilmesi gerekiyor' dedim, arkadaşlarımı toplayıp geldim. Beni en çok etkileyen kısım, dışının bu kadar işlemeli, içinin çok sade tutulmuş olması. İşlemeleri, caminin iç kısmı çok dikkat çekici. Sivas'a mutlaka gelin ama Divriği'ye gelmeye üşenmeyin, kesinlikle görmeye değer bir yer. Arkadaşlarım da bu eseri gördüğü için çok mutlu oldu."