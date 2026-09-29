Ulaş'ta Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Belediyede yapılan toplantıda alınan kararların, Sivas ve çevresine çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlanması amacıyla, katı atık yönetimi, çevre hizmetleri ve belediyeler arası iş birliği konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.