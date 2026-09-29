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        Ulaş'ta Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde eylül ayı Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Ulaş'ta Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde eylül ayı Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

        Belediyede yapılan toplantıda alınan kararların, Sivas ve çevresine çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlanması amacıyla, katı atık yönetimi, çevre hizmetleri ve belediyeler arası iş birliği konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

        Toplantıya, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, Yıldızeli Belediye Baskanı Yaşar Göktaş, Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner ve Katı Atık Birlik Müdürü Faruk Karabal katıldı.

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