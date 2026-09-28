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        Sivas'ta YHT yeni gar binası hizmete açıldı

        Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) yeni gar binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Sivas'ta YHT yeni gar binası hizmete açıldı

        Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) yeni gar binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tren garı sahasında yer alan tarihi lojistik ambar binası, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından özgün mimari özellikleri korunarak restore edilip, YHT hizmet binası olarak yeniden düzenlendi.

        Yeni garın açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan gar binasının Sivas'a yakışır bir görünümü olması için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

        Tarihi Gar binsanın bulunduğu Sivas'a çok daha farklı bir gar binasının inşa edilebileceğini aktaran Güler, "Sivas'ımız için biz burasının kimlikli olması noktasında bir çabamız oldu. Sivas gibi kadim şehirlerimizin belli altyapı programlarında günümüzün teknolojik imkanları, o dönemin inşaat özellikleri yansıtılabilir. Ancak Sivas gibi tarihi bir gar binamızın bulunduğu yerde hem inşaat teknolojileri hem de mekanik sistemler açısından farklı bir gar binası inşa edilebilirdi. Tarihi kimliği ve dokusuyla gar binamızın yanında Yüksek Hızlı Tren hizmetinden yararlanırken aslında bu tescilli olan binayı daha özellikli kılarak nasıl hizmet yapabiliriz diye bir çalışma yürütmüştük. Burayı da aynı anlayışla planladık. Bölge kurulumuzun onayıyla beraber ihalesi yapıldı ve bugünde hizmete aldık." ifadelerini kullandı.

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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek da gar binası ile ilgili bilgiler vererek yeni haftaya güzel bir açılış ile başladıklarını YHT gar binasının açılışını hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise Türkiye'yi baştan aşağı demirağlarla ören Nuri Demirağ'ın doğduğu bu topraklara hizmet etmenin kendileri için çok önemli oldugunu belirtti.

        Konuşmaların ardından YHT hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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