Sivas'ta yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.
Giriş: 27.09.2026 - 20:33 Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dikili köyü, Çeklicek Pınarı mevkisinde hayvan otlatan 47 yaşındaki çoban Erol M'ye yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Erol M'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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