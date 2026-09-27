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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki araç yandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeyken yanan otomobili, itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki araç yandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeyken yanan otomobili, itfaiye ekipleri söndürdü.

        Pınarönü Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki plakasız otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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