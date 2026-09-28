Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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