Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nde başkanlığa Kemal Doğan seçildi

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa, görevi vekaleten yürüten Kemal Doğan seçildi.

Gazeteciler Cemiyeti binasında düzenlenen genel kurula, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Hakan Sezerer, cemiyet başkanlığını vekaleten yürüten Kemal Doğan ve cemiyet üyeleri katıldı.

Divan başkanlığını Aydın Deliktaş'ın yaptığı ve tek listeyle gidilen genel kurulda, Doğan cemiyetin 4'üncü başkanı seçildi.

Cemiyet yönetiminde de Başkan Vekili Şeref Gülmez, gazeteciler Ali İzgi, Eraydın Aytekin, Göktürk Fırat, Erhan Ceylan ve Serhat Zafer yer aldı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve geçmiş dönemde görev yapan başkanlara her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

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Amaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu belirten Doğan, "Bir tabela derneği olmak değil, birlik ve beraberlik içerisinde cemiyetimizi güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Bunu da ancak bir ve beraber olabilirsek yapabiliriz. Gazeteci arkadaşlarımıza ev yapımı noktasında, projenin çözümünda ne yapabiliriz, nasıl evi olmayan arkadaşlarımız ev sahibi olabilir, bununla ilgili ciddi bir çalışma yapmalıyız. Onun haricinde hizmet içi eğitimler, ayda bir binamızda toplanmayı, istişare programları yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.