Ulaş Gölü göçmen kuşları konuk ediyor

Etkili olan yağışlar sayesinde göl havzasına ciddi miktarda su girişi olduğunu belirten Aydın, "Uzun bir aranın ardından göl, yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak eski görünümüne kavuştu. Su seviyesinin artmasıyla gölün simgesi haline gelmiş sakarmeke, karabatak, balıkçıl kuşlarının tekrar dönmeleri gölümüze güzellik kattı." dedi.

Geçen yıl kuruma noktasına gelen ve bu yılki yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan göl, yaban kuşlarının dönüşüyle canlandı.

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