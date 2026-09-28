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        Ulaş Gölü göçmen kuşları konuk ediyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Ulaş Gölü göçmen kuşları konuk ediyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Geçen yıl kuruma noktasına gelen ve bu yılki yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan göl, yaban kuşlarının dönüşüyle canlandı.

        İlçe sakinlerinden Mehmet Aydın, AA muhabirine, gölün daha önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma nokta geldiğini söyledi.

        Etkili olan yağışlar sayesinde göl havzasına ciddi miktarda su girişi olduğunu belirten Aydın, "Uzun bir aranın ardından göl, yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak eski görünümüne kavuştu. Su seviyesinin artmasıyla gölün simgesi haline gelmiş sakarmeke, karabatak, balıkçıl kuşlarının tekrar dönmeleri gölümüze güzellik kattı." dedi.

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