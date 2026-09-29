Sivas merkezli yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 118 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas, Tokat, Yozgat ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

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