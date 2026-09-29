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        Sivas merkezli yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Sivas merkezli yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas, Tokat, Yozgat ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 118 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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