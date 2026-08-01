Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri "Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı

        "Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen "Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 20:12 Güncelleme:
        "Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen "Doğanşar 57. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri" başladı.

        İlçe stadındaki müsabakalarda er meydanına çıkan 558 güreşçi, rakiplerinin sırtını yere getirebilmek için kıyasıya mücadele etti.


        Festivale katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı konuşmada, Sivas'tan çok sayıda başarılı sporcunun çıktığını söyledi.

        Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık ise festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ekenlerbeton Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Aybastı Güreş Ağası Ender Şahin ile çok sayıda sporsever katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı
        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor

        Benzer Haberler

        Zara'da çiftçiler bilgilendirildi
        Zara'da çiftçiler bilgilendirildi
        Sivas'ta kokoreçcinin müdavimi tilki, bazen orada yiyor bazen de 'paket yap...
        Sivas'ta kokoreçcinin müdavimi tilki, bazen orada yiyor bazen de 'paket yap...
        Dükkanını yanında taşıyor, kapı kapı gezerek araba yıkıyor
        Dükkanını yanında taşıyor, kapı kapı gezerek araba yıkıyor
        Emzirme sadece bebeği değil, annenin sağlığını da koruyor
        Emzirme sadece bebeği değil, annenin sağlığını da koruyor
        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yara...
        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yara...
        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı