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        Esir düşen askerlerin yazdığı mektuplar 113 yıl sonra ailelerine teslim edildi

        Sivas Valiliği bünyesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi, Türk Kızılay arşivinde saklı kalmış Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ailelerine yazdıkları ancak çeşitli sebeplerle ulaşmamış yadigar mektuplara ulaşarak onların hayatta olan çocuklarına ve torunlarına teslim etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Esir düşen askerlerin yazdığı mektuplar 113 yıl sonra ailelerine teslim edildi

        Sivas Valiliği bünyesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi, Türk Kızılay arşivinde saklı kalmış Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ailelerine yazdıkları ancak çeşitli sebeplerle ulaşmamış yadigar mektuplara ulaşarak onların hayatta olan çocuklarına ve torunlarına teslim etmeye başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, mektupların sahiplerine ulaştırılması için Sivas Hafıza Merkezi Sorumlusu Yaşar Abanus, tarih araştırmacısı Ömer Gül ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Yönetmen Turgay Kural tarafından kapsamlı bir araştırma yürütüldü.

        Askerlerin yaşayan yakınlarını belirlemek amacıyla nüfus kayıtları ve mezarlıklar incelenirken, tespit edilen ailelere tarihi mektuplar teslim edilmeye başlandı.

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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de mektubu Gazi Mehmed'in hayatta olan çocuklarına teslim etti.

        Gazi Mehmed'in Ulaş ilçesi Baharözü köyünde yaşayan 103 yaşındaki oğlu Hacı Mehmet Subaşı ve Altınyayla ilçesine bağlı İbicek mezrasında yaşayan 84 yaşındaki oğlu Vahap Subaşı ile 90 yaşındaki kızı Fidan Subaşı, yıllar sonra babaları ve ailelerinin yaşadığı savaş dönemine ilişkin önemli bir belgeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, Valilik olarak Sivas ve ülke tarihine ışık tutacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        180 Sivaslı askere ait mektupların arşivden çıkarılarak ailelerine teslim edildiğini vurgulayan Şimşek, "Proje sayesinde Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda esir düşmüş askerlerimizin ailelerine veya ailelerinden onlara yazılmış ancak çeşitli sebeplerle ulaşmamış, ulaştırılamamış ve arşivlerde saklı kalmış mektupları, onların bugün hayatta olan çocuklarına ya da torunlarına teslim ediyoruz." ifadesine yer verdi.

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        - "113 yıllık kıymetli bir hatırayı ulaştırdık"

        Sivaslı 180 askere ait mektupların arşivden alınarak Sivas Hafıza Merkezi arşivine kazandırıldığını ve aynı zamanda kitaba dönüştürüldüğünü anlatan Şimşek, "Proje kapsamında çok anlamlı ve duygusal ziyaretler gerçekleştirdik. Balkan Harbi'ne katılan ve esir düşen Sivaslı hemşehrimiz Gazi Mehmed’in bugün hayatta olan evlatlarını ziyaret ederek, ailelerine ait 113 yıllık çok kıymetli bir hatırayı kendilerine ulaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

        Geçmişle bugün arasında çok anlamlı bir bağ kurduklarına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Amacımız Sivaslı askerlerimizin Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı yıllarında yaşadıklarını gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarabilmektir. Çünkü bu vesikalar bize sadece geçmişte yaşananları anlatmıyor. Üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatanın hangi büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edildiğini de hatırlatıyor. İnşallah kitap çalışmamız ve hazırlayacağımız belgeselle bu mektuplar yalnızca arşivlerde kalan belgeler olmaktan çıkacak, sahiplerinin, ailelerinin ve bütün milletimizin ortak hafızasında yeniden hayat bulacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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