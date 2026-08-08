Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 80 Salih Kavrazlı), Kamil Fidan, Charisis (Dk.90+2 Yılmaz Cin), Bekir Böke (Dk. 63 Amilton), Ethemi (Dk. 80 Oğuzhan Aksoy), Manaj
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 83 Janvier), Harun Genç (Dk.59 Zeqiri), Recep Niyaz (Dk. 72 Buljubasic), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Erkan Kaş), Samudio
Sarı kartlar: 45+1 Mert Çelik, Dk. 58 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Claro (Turka Esenler Erokspor)
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