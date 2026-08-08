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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül

        Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 80 Salih Kavrazlı), Kamil Fidan, Charisis (Dk.90+2 Yılmaz Cin), Bekir Böke (Dk. 63 Amilton), Ethemi (Dk. 80 Oğuzhan Aksoy), Manaj


        Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 83 Janvier), Harun Genç (Dk.59 Zeqiri), Recep Niyaz (Dk. 72 Buljubasic), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Erkan Kaş), Samudio


        Sarı kartlar: 45+1 Mert Çelik, Dk. 58 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Claro (Turka Esenler Erokspor)




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