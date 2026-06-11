GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. B.Y. (50) yönetimindeki 58 ABD 234 plakalı hafif ticari araç, D850-06 kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde plakası öğrenilemeyen M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakkı Takçı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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