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        GÜNCELLEME - Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 1'i boğuldu, diğeri kayboldu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 2 çocuktan 1'i boğuldu, 1'i kayboldu, 1 kişi de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 1'i boğuldu, diğeri kayboldu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 2 çocuktan 1'i boğuldu, 1'i kayboldu, 1 kişi de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen çocuklar Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta bulundukları sırada şiddetli akıntı gelmesiyle suya kapıldı.

        Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Kayıp çocuklardan Gülseren Şahin'i arama çalışmaları ise sürüyor.

        Sivas Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 kişinin suda boğulma ve kaybolma ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

        Gülistan Şahin'in çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, kayıp olan çocuklardan Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldığı, Gülseren Şahin'i ise arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

        - "Akşam özellikle tembih ettim"

        Burhan köyü muhtarı İmdat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede daha önce de boğulma olayının yaşandığını ifade ederek, "Akşam geldim, özellikle tembih ettim, ırmağa girmeyin diye. Buraya girenleri kurtaramadılar, 3-4 kişi boğuldu dedim. 'Tamam' dediler. Sabah gideceklerini söylediler." dedi.

        Bölgede çobanlık yapan Vakkas Baran ise çocukları suya girerken gördüğünü anlatarak, "Çocukları gördüm, suyun içine girip çıkıyorlardı. Birisini sudan çıkardık ve ambulansa yetiştirdik." diye konuştu.

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer de bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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