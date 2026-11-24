Sivas'ta kendisinden haber alınamayan öğretim üyesi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol'dan (50) haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kardeşler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erol'un evine itfaiye yardımıyla girildi.

Sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Erol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erol'un cenazesi, işlemlerinin ardından görev yaptığı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bahçesine getirildi.

Rektörlük önünde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, Erol’un yakınlarına başsağlığı diledi. Dua edilmesinin ardından Erol'un cenazesi, memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Törene, akademisyenler ve idari personel ile öğrenciler katıldı.