Sivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde Vali Şimşek ve beraberindeki protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, Öğretmenler Günü temalı 20 eser ile serbest konulu 10 çalışmanın yer aldığı sergiyi gezdi. Kutlama programında, "Tarihe Yön Veren Öğretmenler" başlığı altında Akşemseddin, Refet Angın, Hasan Âli Yücel, Nurettin Topçu ve Mahir İz'in canlandırmaları gerçekleştirildi.

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Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, milletin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle nesiller yetiştiren, fedakârlıklarıyla insan hayatında derin izler bırakan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Vali Şimşek, "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil; insan yetiştirme sorumluluğunu üstlenmek, bir çocuğun hayallerine ortak olmak ve onun geleceğine yön vermektir. Bir öğretmen, öğrencisine yalnızca okumayı ve yazmayı öğretmez. Aynı zamanda doğruyu yanlıştan ayırmayı, zorluklar karşısında yılmamayı, insanlara saygı duymayı, vatanını ve milletini sevmeyi de öğretir" dedi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.