İzmir'de trafik kazasında ölen gurbetçi çiftin cenazeleri memleketleri Sivas'ta defnedildi

İzmir-Ödemiş kara yolunda önceki gün, A.B. (53) idaresindeki 35 CJR 882 plakalı tanker, Rıfat Aygün yönetimindeki Fransa plakalı otomobile çarpmıştı. Tankerin önünde bir süre sürüklenen araçta bulunan Nuriye Aygün kaza yerinde, eşi Rıfat Aygün ise kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenine, Aygün çiftinin ailesi ve yakınları ile Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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