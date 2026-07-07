Kaymakam Malik Çalışır, Zara'daki görevine başladı
Zara Kaymakamlığına atanan Malik Çalışır, görevine başladı.
Giriş: 07.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
Zara Kaymakamlığına atanan Malik Çalışır, görevine başladı.
Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Zara Kaymakamlığına atanan Çalışır, Zara Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Çalışır, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehitliği ziyaret etti.
Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Çalışır, makam kapısının her zaman vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ