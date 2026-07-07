Kaymakam Malik Çalışır, Zara'daki görevine başladı

Zara Kaymakamlığına atanan Malik Çalışır, görevine başladı.



Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Zara Kaymakamlığına atanan Çalışır, Zara Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü ve kurum amirleri tarafından karşılandı.





Çalışır, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehitliği ziyaret etti.





Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Çalışır, makam kapısının her zaman vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.



