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        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor

        Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde inşa edilen Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için yeni yol açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor

        Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde inşa edilen Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için yeni yol açıyor.

        Bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılan yolun genişliğinin 25 metre olduğunu söyledi.

        Hastanenin yan tarafından açılan yolun Kayseri kara yolundaki üst geçide bağlanacağını belirten Uzun, "Burası yaklaşık 3 bin metrelik bir alan. Daha sonra Kayseri kara yolunun devamında Tecer Köprüsü'nün üzerinden çevre yoluna kadar o yolu bağlayacağız. Toplamda 5,5 kilometrelik bir yol olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

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        Çalışmaların 2027 yılında tamamlanacağını anlatan Uzun, "Buranın maliyeti 700 milyon liranın üzerinde. Burasını belediye imkanlarımızla yapacağız. Hemşehrilerimizin hastane açıldığı zaman hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamış olacağız. Hastanemiz tamamlandıktan sonra şu anki mevcut yollarla vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın hastaneye ulaşımlarında ciddi sıkıntı olacaktı. Biz bu sıkıntıyı açacağımız yolla inşallah ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

        Uzun, yola Cumhuriyet Bulvarı adını verdiklerini, Cumhuriyet Üniversitesinin yanından geçecek yola yakışan en güzel ismin bu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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