Münir Yıldırım: "3 puana ihtiyacımız vardı"

Boluspor’da Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, Sivasspor maçının kendileri için önemine değinerek, "Ligde zor bir durumdaydık. 3 puana ihtiyacımız vardı ve bununla tanışmak istiyorduk. Bu açıdan bizim için çok iyi oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Sivasspor’u deplasmanda 21 mağlup eden Boluspor’da Teknik Sorumlu Münir Yıldırım, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bizim için zor bir maçtı ve çok önemliydi. 34 haftadır bunu bekliyorduk. İyi oyunumuzu sonuca yansıtamıyorduk ama oyuncularımız ortaya bir karakter koydu. Çok iyi mücadele ettik. Hepsini tebrik ediyorum. Hafta boyu çok iyi çalıştık. Çok iyi motive olduk. Ligde Zor bir durumdaydık. 3 puana ihtiyacımız vardı ve bununla tanışmak istiyorduk. Bu açıdan bizim için çok iyi oldu. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Devamı gelecek diye düşünüyorum inşallah" ifadelerini kullandı.