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        Eken: E-ticaret, Sivas'ın ticari geleceğinde önemli bir yere sahip

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, kentte eticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Eken: E-ticaret, Sivas'ın ticari geleceğinde önemli bir yere sahip

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, kentte eticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Sivas'ta dijital ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarıyla buluşan Eken, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Eticaretin günümüz ticaret dünyasında giderek daha fazla önem kazandığını belirten Eken, Sivaslı işletmelerin dijital pazarlarda daha etkin hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

        "Ticaretin değişen dünyasına ayak uydurmalıyız"

        Eticaretin artık ticaret hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Eken, "Ticaret artık yalnızca mağazalarda, dükkânlarda veya fiziki satış noktalarında yapılmıyor. Dijitalleşmeyle birlikte sınırlar ortadan kalkıyor, işletmelerimiz ürünlerini dünyanın farklı noktalarındaki müşterilere ulaştırabiliyor. Sivas olarak bu değişimin dışında kalamayız. Şehrimizin ticari potansiyelini dijital dünyaya da taşımamız gerekiyor" dedi.

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        Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yaşadığı sorunları doğrudan kendilerinden dinlemenin önemine değinen Eken, "Bizim için en önemli konu, üyelerimizin ne istediğini ve hangi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bilmektir. İş insanlarımızın beklentilerini masa başında değil, sahada, kendileriyle bir araya gelerek öğrenmek istiyoruz. Çünkü bir ticaret odasının gücü, temsil ettiği üyelerinden gelir" ifadelerini kullandı.

        "Üyelerimizin yanında olan bir oda hedefliyoruz"

        STSO yönetimine ilişkin hedeflerine de değinen Eken, sektörlerin ihtiyaçlarına göre çözüm üreten, üyeleriyle sürekli iletişim halinde olan bir oda anlayışını hayata geçirmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

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        "Eticaret yapan üyelerimizden üreticilerimize, esnafımızdan sanayicimize kadar her kesimin kendine özgü ihtiyaçları var. Biz bütün bu ihtiyaçları dikkate alan, üyelerinin gelişimine katkı sunan ve ticaretin önünü açan bir oda hedefliyoruz. Özellikle dijitalleşme, yeni pazarlara ulaşma ve ticari kapasitenin geliştirilmesi konularında üyelerimizin yanında olmalıyız. Bizim en önemli projemiz üyelerimizdir. Üye olmazsa ticaret odası olmaz."

        Eken, her sektörün temsilcileriyle buluşmaya ve Sivas iş dünyasının beklentilerini dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Programın sonunda Eticaret Danışmanı Selman Gürlesin tarafından katılımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gürlesin, eticaret alanında başarılı olmanın yolları, dijital pazarlama stratejileri, satış süreçlerinin geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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