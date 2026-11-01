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        Sivasspor - Boluspor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Sivasspor - Boluspor: 1-2

        STAT: 4 Eylül

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Oğuzhan Kocaçoban

        SİVASSPOR: Arda - Murat, Mert, Mohammed, Feyzi (Dk. 46 Uğur), Burak (Dk. 79 Kerem Atakan), Charisis, Cihat (Dk. 72 Oğuzhan), Ethemi (Dk. 79 Ceesay), Salih (Dk. 46 Turan), Manaj

        BOLUSPOR: Tafas - Furkan, Bartu, Cuesta, Canberk, Bertu (Dk. 80 Diaz), Muhammed (Dk. 46 Tolunay), Alptekin (Dk. 80 Escobar), Furkan Emin (Dk. 65 Nurettin), Zeki, Gonzalez (Dk. 65 Ege)

        GOLLER: Dk. 14 Cihat (Sivasspor) - Dk. 3 Alptekin, Dk. 11 Zeki (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Mert, Mohammed (Sivasspor) - Furkan Emin, Cuesta (Boluspor)

        Trendyol 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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        3'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Zeki'nin kale sahasına gönderdiği top savunmada Mert'ten sekti. Solda bulunan Alptekin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        11'inci dakikada solda Alptekin'in pasıyla hareketlenen Zeki, rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttıktan sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

        14'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Salih kullandı, ceza alanı ön kısmında Mohammed'in gelişine yaptığı vuruşta top kale direğinden döndü. Yakın mesafeden Cihat tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

        50'nci dakikada sol kanattan Uğur'un kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mert kafa vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti.

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        Karşılaşma Boluspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        (FOTOĞRAFLI)

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        Galeri
        Galeri

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