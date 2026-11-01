Sivasspor - Boluspor: 1-2

11'inci dakikada solda Alptekin'in pasıyla hareketlenen Zeki, rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttıktan sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

Trendyol 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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