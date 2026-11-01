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        Müstakil evde doğal gaz patladı: 3 yaralı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Müstakil evde doğal gaz patladı: 3 yaralı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’ta bulunan müstakil evde, biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından evde büyük çapta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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