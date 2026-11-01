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        Sivas'ın barajlarında yüz güldüren tablo

        SİVAS'ta son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte 4 Eylül ve Pusat Özen barajlarındaki doluluk oranları, yüzde 70 seviyesine ulaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Bu seviyeye ulaşılmasının temel nedeni, geçen yıl yağış miktarının oldukça yüksek olmasıydı. Bununla birlikte, tarımsal faaliyetler de yağışlara bağlı olarak bir miktar gecikti. Sulu tarıma geçişin gecikmesi nedeniyle çok fazla sulu tarım yapılmadı. Planlı ve kapasiteli bir şekilde üretim gerçekleştirildi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Sivas'ın barajlarında yüz güldüren tablo

        SİVAS'ta son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte 4 Eylül ve Pusat Özen barajlarındaki doluluk oranları, yüzde 70 seviyesine ulaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Bu seviyeye ulaşılmasının temel nedeni, geçen yıl yağış miktarının oldukça yüksek olmasıydı. Bununla birlikte, tarımsal faaliyetler de yağışlara bağlı olarak bir miktar gecikti. Sulu tarıma geçişin gecikmesi nedeniyle çok fazla sulu tarım yapılmadı. Planlı ve kapasiteli bir şekilde üretim gerçekleştirildi" dedi.

        Su sıkıntısının yaşandığı Sivas'taki barajlarda, son 2 yılda dikkat çeken doluluk artışları yaşandı. 4 Eylül Barajı ile Pusat Özen Barajı, 2025 yılı sonu ve 2026 yılı içerisinde etkili olan yağışlarla birlikte yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Pusat Özen Barajı, bahar döneminde yüzde 100'ü de gördü.

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        SCÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Geçmiş yıllarla günümüzü kıyasladığımızda, yaz aylarında buharlaşma oranlarının yüksek olmasına bağlı olarak ciddi oranda su kayıpları yaşandığını görüyorduk. Bu kayıplar; buharlaşma, tarımsal sulama ve içme suyu kullanımı gibi nedenlerden kaynaklanıyordu. Ancak şu anda Sivas'ın önde gelen barajlarına baktığımızda, 4 Eylül Barajı ve Özen Pusat Barajı gibi barajlarımızın doluluk oranlarının yüzde 70 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu dönemler itibarıyla daha önce pek karşılaşılmamış, oldukça yüksek bir oran. Bu seviyeye ulaşılmasının temel nedeni, geçen yıl yağış miktarının oldukça yüksek olmasıydı. Bununla birlikte, tarımsal faaliyetler de yağışlara bağlı olarak bir miktar gecikti. Sulu tarıma geçişin gecikmesi nedeniyle çok fazla sulu tarım yapılmadı. Planlı ve kapasiteli bir şekilde üretim gerçekleştirildi. Bu planlama doğrultusunda aşırı su kullanımı da söz konusu olmadığından ciddi miktarda suyumuz barajlarda kaldı. Gelecek aylarda yağışların yüksek seyretmesine bağlı olarak barajlardaki su miktarının yeniden tamamlanacağını, hatta geçen yıl olduğu gibi çok yüksek doluluk oranlarına ulaşılabileceğini öngörüyoruz" dedi.

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        'SU TÜKENEBİLİR BİR DOĞAL KAYNAKTIR'

        Yüksek doluluk oranlarına rağmen suyun idareli ve planlı kullanılması gerektiğini söyleyen Dr. Kartal, "Barajlarımızın doluluk oranları yüksek diye suyu gereğinden fazla tüketmemeli, har vurup harman savurmamalıyız. Çünkü genel itibarıyla baktığımızda su, her ne kadar kendini yenileyebilen bir kaynak olsa da tükenebilir bir doğal kaynaktır. Geçmiş yıllarda bunun bedelini oldukça ağır ödedik. Tarımsal üretimdeki plansızlıklar nedeniyle birçok bölgede sulu tarıma geçiş yapamadık. Mevcut su kaynaklarımızı tarımsal sulamada yeterince kullanamadık. Hatta valilik kararlarıyla birçok barajımızın sulama amacıyla kullanıma açılması mümkün olmadı. Bütün bunlar kuraklığın beraberinde getirdiği sorunlardı. Geçmişten ders alarak geleceğimizi mevcut doluluk oranları doğrultusunda planlamamız gerekiyor. Suyu idareli ve bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Ancak bu şekilde geleceğe yönelik sürdürülebilir bir ekosistem ve sürdürülebilir tarım yöntemleri geliştirebiliriz" diye konuştu.

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        'BİLİNÇLİ HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR'

        Genel itibarıyla Sivas'ın dünya genelinde milyonlara ulaşan bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Fatih Kartal, "Bu oldukça ciddi bir rakam. Buna bağlı olarak Sivas'ın nüfusunun, valilik tarafından yapılan açıklamalara ve elde ettiğimiz verilere göre yazları 2 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Bu kadar fazla insanın şehre gelmesiyle birlikte su tüketiminin arttığını da net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Su tüketiminin genel anlamda bilinçli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çünkü yine geçmiş yıllardan örnek verecek olursak, iki yıl önce şunu çok net gördük; yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız ve şehir dışından Sivas'a gelen hemşehrilerimizle birlikte su tüketimi ciddi oranda arttı. Üstelik o dönemde kuraklık yaşanmış, yeterli yağış alınamamıştı. Bu nedenle barajlarımızdaki doluluk oranları da oldukça düşüktü. Bu tabloyu yeniden yaşamamak için su tüketiminde son derece bilinçli hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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