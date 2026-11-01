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        27 yaşında ölen arkadaşına vedası yürekleri burktu

        SİVAS'ta kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden diyaliz hastası Ahmet Esat Angi, son yolculuğuna uğurlandı. Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un (27) tabut başındaki vedası, yürekleri burktu. Karabulut'un dostuna vedası, sanal medyada milyonlarca izlenme aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
        27 yaşında ölen arkadaşına vedası yürekleri burktu

        SİVAS'ta kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden diyaliz hastası Ahmet Esat Angi, son yolculuğuna uğurlandı. Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un (27) tabut başındaki vedası, yürekleri burktu. Karabulut'un dostuna vedası, sanal medyada milyonlarca izlenme aldı.

        Sivas'ta uzun süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Ahmet Esat Angi'nin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Angi için kentte cenaze töreni düzenlendi.

        'BANA 'ÜZÜLME' DİYORLAR, NASIL ÜZÜLMEYEYİM?'

        Cenaze namazı öncesi helallik alındığı sırada duygusal anlar yaşandı. Ahmet Esat Angi’nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, imamdan özel izin alarak tabutun başına geldi. Gözyaşları içinde dostuna veda eden Karabulut, "20 senelik arkadaşım. Bir güne bir gün ne bir yanlışını gördüm ne tek bir kötü sözünü gördüm. O kadar iyi bir dosttu. O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'üzülme' diyorlar, nasıl üzülmeyeyim? Hakkım sonuna kadar helal olsun kardeşim" dedi. Ahmet Esat Angi’nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

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        SANAL MEDYADA MİLYONLARCA İZLENME ALDI

        Diğer yandan Karabulut’un tabut başında yaptığı konuşma, cenazeye katılanların cep telefonu ile kaydedildi. Kısa sürede sanal medya platformlarında paylaşılan veda videosu, milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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