Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2026 yılı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2026 yılı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Zara Kaymakamı Malik Çalışır başkanlığında belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda İl Genel Meclisi üyeleri Hakan Eser ve Nihat Güler değerlendirmelerde bulundu.
Kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, köylerde 2026 yılında yürütülen hizmetler değerlendirilerek 2027 yılı bütçesi görüşüldü.
Toplantı sonrası Çalışır, köy muhtarları ile istişarelerde bulundu.
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