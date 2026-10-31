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        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2026 yılı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2026 yılı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Zara Kaymakamı Malik Çalışır başkanlığında belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda İl Genel Meclisi üyeleri Hakan Eser ve Nihat Güler değerlendirmelerde bulundu.

        Kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, köylerde 2026 yılında yürütülen hizmetler değerlendirilerek 2027 yılı bütçesi görüşüldü.

        Toplantı sonrası Çalışır, köy muhtarları ile istişarelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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